Сгоревший в Первомайске ТЦ "Эпицентр" не был введен в эксплуатацию, - ГАСИ

Торговый центр не получил сертификат о введении в эксплуатацию из-за подачи неполного пакета документов

Торговый центр не получил сертификат о введении в эксплуатацию из-за подачи неполного пакета документов

Фото ГСЧС

Сгоревший в Первомайске ТЦ "Эпицентр" не получил сертификат о введении в эксплуатацию из-за подачи неполного пакета документов, по информации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГАСИ.

По данным инспекции, в январе 2021 года ООО "Эпицентр К" подало в реестр заявление и акт готовности ТЦ к эксплуатации. Однако во время осмотра инспектором ГАСИ объекта и документации выявлены недостоверные данные и отсутствие необходимых документов (проекта производства работ, проекта организации строительства, журнала авторского надзора, техпаспорта и др.).

ГАСИ с полной ответственностью заявляет, что этот "Эпицентр" не введен в эксплуатацию, и обвинения в адрес инспекции и ее должностных лиц в ненадлежащем исполнении возложенных на нее обязательств являются ложными и безосновательными, - сообщается на сайте инспекции.

В ведомстве отметили, что недостоверные данные и отсутствие документов послужили основанием для отказа в выдаче сертификата готовности объекта к эксплуатации в соответствии с п. 27 Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного постановлением правительства.

Кроме того, как сообщила ГАСИ, в декабре 2020-январе 2021 инспекция приняла решение о вводе в эксплуатацию двух торговых центров "Эпицентр".

Напомним, 2 февраля в Первомайске Николаевской области вспыхнул масштабный пожар в "Эпицентре".

Мужчине, который поджег "Эпицентр" на Николаевщине, грозит пожизненное заключение. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.