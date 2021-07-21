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21 июля 2021, 12:59 484

В Донецкой области горел коксохимический завод

21 июля 2021, 12:59 484
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Фото: ГСЧС
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В Донецкой области 21 июля утром возник пожар на территории Авдеевского коксохимического завода

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, пишет RegioNews.

На территории завода возникло возгорание конвейерной ленты коксового цеха №1.

Для ликвидации пожара от Главного управления были направлены силы и средства по повышенному номеру вызова.

По прибытию бойцами ГСЧС установлено, что происходит горение транспортерной ленты на территории коксового цеха №1 на высоте 20 метров длиной 70 метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Пожар был ликвидирован в 10: 21.

Напомним, 20 июля на " Ривнеазоте" произошла авария – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. Сейчас последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы.

Украина пожар происшествия Донецкая область Завод

 
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