В Донецкой области горел коксохимический завод

Фото: ГСЧС

В Донецкой области 21 июля утром возник пожар на территории Авдеевского коксохимического завода

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, пишет RegioNews.

На территории завода возникло возгорание конвейерной ленты коксового цеха №1.

Для ликвидации пожара от Главного управления были направлены силы и средства по повышенному номеру вызова.

По прибытию бойцами ГСЧС установлено, что происходит горение транспортерной ленты на территории коксового цеха №1 на высоте 20 метров длиной 70 метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Пожар был ликвидирован в 10: 21.

Напомним, 20 июля на " Ривнеазоте" произошла авария – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. Сейчас последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы.