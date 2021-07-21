В Донецкой области горел коксохимический завод
В Донецкой области 21 июля утром возник пожар на территории Авдеевского коксохимического завода
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, пишет RegioNews.
На территории завода возникло возгорание конвейерной ленты коксового цеха №1.
Для ликвидации пожара от Главного управления были направлены силы и средства по повышенному номеру вызова.
По прибытию бойцами ГСЧС установлено, что происходит горение транспортерной ленты на территории коксового цеха №1 на высоте 20 метров длиной 70 метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Пожар был ликвидирован в 10: 21.
Напомним, 20 июля на " Ривнеазоте" произошла авария – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. Сейчас последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране