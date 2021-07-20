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20 июля 2021, 08:07 1294

Не поделили наследство: на Буковине мужчина поджег дом сестры с ребенком

20 июля 2021, 08:07 1294
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Фото: Нацполиция
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В селе Клишковцы, что в Черновицкой области, 18 июля мужчина поджег дом, в котором находился 4-летний ребенок

Как сообщает RegioNews со ссылкой на ГУНП в Черновицкой области.

Как выяснилось, поджог совершил 23-летний брат 28-летней владелицы дома. После содеянного мужчина скрылся с места происшествия. Женщина выбежала с ребенком на улицу и сразу вызвала медиков, спасателей и полицию.

Между братом и сестрой возник спор на почве перераспределения наследства после смерти их отца. В разгаре конфликта буковинец схватил емкость с неизвестным веществом и угрожал поджечь дом. Сестра пыталась помешать ему совершить этот поступок, в результате чего брат ударил ее канистрой.

Полицейские выяснили, что после поджога мужчина пошел к своему дому, который находится по соседству, и закрылся там. Полиция открыла дело по факту покушения на преступление.

Напомним, недавно в Кривом Роге парень поджег беременную девушку.

Украина поджог пожар Черновцы происшествия

 
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