Не поделили наследство: на Буковине мужчина поджег дом сестры с ребенком

Фото: Нацполиция

В селе Клишковцы, что в Черновицкой области, 18 июля мужчина поджег дом, в котором находился 4-летний ребенок

Как сообщает RegioNews со ссылкой на ГУНП в Черновицкой области.

Как выяснилось, поджог совершил 23-летний брат 28-летней владелицы дома. После содеянного мужчина скрылся с места происшествия. Женщина выбежала с ребенком на улицу и сразу вызвала медиков, спасателей и полицию.

Между братом и сестрой возник спор на почве перераспределения наследства после смерти их отца. В разгаре конфликта буковинец схватил емкость с неизвестным веществом и угрожал поджечь дом. Сестра пыталась помешать ему совершить этот поступок, в результате чего брат ударил ее канистрой.

Полицейские выяснили, что после поджога мужчина пошел к своему дому, который находится по соседству, и закрылся там. Полиция открыла дело по факту покушения на преступление.

Напомним, недавно в Кривом Роге парень поджег беременную девушку.