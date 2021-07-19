На Волыни в ДТП погибли и пострадали много людей, среди них - дети

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В селе Печихвосты Луцкого района Волынской области накануне вечером произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека

Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, среди погибших был четырехлетний ребенок, пишет RegioNews.

По информации спасателей, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево.

Еще девять человек пострадали, из них - шестеро детей (2011-2019 г. р.), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

Напомним, на днях на Луганщине перевернулась маршрутка с пассажирами, в результате чего пострадали девять человек.