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19 июля 2021, 09:11 33

На Волыни в ДТП погибли и пострадали много людей, среди них - дети

19 июля 2021, 09:11 33
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Фото из открытых источников
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В селе Печихвосты Луцкого района Волынской области накануне вечером произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека

Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, среди погибших был четырехлетний ребенок, пишет RegioNews.

По информации спасателей, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево.

Еще девять человек пострадали, из них - шестеро детей (2011-2019 г. р.), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

Напомним, на днях на Луганщине перевернулась маршрутка с пассажирами, в результате чего пострадали девять человек.

Украина ДТП Волынь Луцк авария

 
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