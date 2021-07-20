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20 июля 2021, 15:26 490

На Ровенщине комбайн сбил ребенка

20 июля 2021, 15:26 490
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Фото из открытых источников
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В селе Верхивск Ровенского района Ровенской области в понедельник, 19 июля, в 19:20 комбайн сбил 8-летнего мальчика

Об этом сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи, пишет RegioNews.

На месте происшествия работали медики. Когда они прибыли на вызов, ребенок лежал возле комбайна. Мальчик был в сознании, он сетовал на боль в животе.

"Предварительный диагноз: закрытая тупая травма живота, подозрение на перелом костей таза. Бригада "экстренки" положила пациента на щит, ввели обезболивающие препараты и транспортировали в карету скорой", - говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в Ровенскую областную детскую больницу.

Напомним, недавно в Черновцах упал высотный строительный кран, в результате чего оператора доставили в больницу.

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