В Запорожье в аварии с маршруткой пострадали 13 человек

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В Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта

Как сообщили в пресс-службе полиции Запорожья в результате пострадало 13 человек, среди которых двое детей, пишет RegioNews.

Отмечается, что водитель автомобиля Kia Ceed, 1995 года рождения, поворачивал на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара и столкнулся с маршруткой Volkswagen Crafter.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки, 1988 года рождения, пассажиры автобуса и легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Всего за медицинской помощью обратились 13 граждан, среди которых двое несовершеннолетних детей.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса.

Напомним, на днях на Львовщине в тройном ДТП погиб ребенок, еще двое пострадали.

Также на Волыни в ДТП погибли и пострадали многие люди, среди них - дети.