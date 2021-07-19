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19 июля 2021, 19:18 17

Шмигаль объявил о начале пятого этапа вакцинации в Украине

19 июля 2021, 19:18 17
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Фото из открытых источников
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Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что на этой неделе начинается пятый этап вакцинации в Украине. Это означает начало последнего этапа, прописанного в национальной дорожной карте по иммунизации от COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

На этой неделе мы запускаем Пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих, - отметил Шмыгаль.

По его словам, на этой неделе регионы получат два миллиона доз Moderna, которая предназначена для массовой вакцинации рабочих коллективов.

Как сообщалось, 16 июня в Минздраве рассказали, когда украинцы смогут выбирать вакцину для прививок от COVID-19. Доступность вакцины для всех - это пятый этап кампании прививки от COVID-19.

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