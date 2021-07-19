Шмигаль объявил о начале пятого этапа вакцинации в Украине
Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что на этой неделе начинается пятый этап вакцинации в Украине. Это означает начало последнего этапа, прописанного в национальной дорожной карте по иммунизации от COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.
На этой неделе мы запускаем Пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих, - отметил Шмыгаль.
По его словам, на этой неделе регионы получат два миллиона доз Moderna, которая предназначена для массовой вакцинации рабочих коллективов.
Как сообщалось, 16 июня в Минздраве рассказали, когда украинцы смогут выбирать вакцину для прививок от COVID-19. Доступность вакцины для всех - это пятый этап кампании прививки от COVID-19.
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