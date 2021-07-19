Минздрав предлагает обязать невакцинированных иностранцев и украинцев, возвращающихся домой самоизолироваться

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Министерство здравоохранения предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы в связи с ростом в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости COVID-19, в частности штамм «Дельта» и обязать іневакционованих ноземців и украинцев, которые приезжают\возвращаются в Украину самоизолироваться.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, предлагается, чтобы "все вакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, должны будут пройти 14 дней самоизоляции, или семь дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест. Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции".

При этом предлагается освободить от самоизоляции детей в возрасте до 18 лет и лиц, выехавших до вступления в силу соответствующего постановления

Напомним, что 18 июля Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna против COVID-19 от США. По состоянию на 7 июля сделано более 3 миллионов прививок от COVID-19