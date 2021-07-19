08:31  19 июля
В Украине зафиксировали менее 200 новых COVID-случаев
14:35  19 июля
Киев накрыл мощный ливень: закрыта станция метро, затопило дворы
17:33  19 июля
На Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных: потерь нет
UA | RU
UA | RU
19 июля 2021, 18:55 8

Минздрав предлагает обязать невакцинированных иностранцев и украинцев, возвращающихся домой самоизолироваться

19 июля 2021, 18:55 8
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы в связи с ростом в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости COVID-19, в частности штамм «Дельта» и обязать іневакционованих ноземців и украинцев, которые приезжают\возвращаются в Украину самоизолироваться.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, предлагается, чтобы "все вакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, должны будут пройти 14 дней самоизоляции, или семь дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест. Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции".

При этом предлагается освободить от самоизоляции детей в возрасте до 18 лет и лиц, выехавших до вступления в силу соответствующего постановления

Напомним, что 18 июля Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna против COVID-19 от США. По состоянию на 7 июля сделано более 3 миллионов прививок от COVID-19

Офис президента Минздрав COVID-19 вакцинация штамм

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua