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20 июля 2021, 17:34 1445

В Одессе осужденный сбежал из СИЗО, объявлена операция "Сирена"

20 июля 2021, 17:34 1445
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Фото полиции Одесской области
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Из Одесского СИЗО сбежал осужденный Сергей Кутафин. В городе введена полицейская операция ”Сирена"

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

Отделом полиции № 1 Одесского районного управления полиции № 1 разыскивается осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 185 УК, Кутафин Сергей Александрович, 1980 г. р., который 20 июля текущего года совершил побег из Одесского следственного изолятора, - говорится в сообщении.

Приметы беглеца: рост 170-175см, худощавого телосложения, темные волосы, короткая стрижка, глаза карие, имеет царапины на теле и руках. Был одет в джинсы синего цвета, без обуви.

Полиция просит сообщать информацию о местонахождении беглеца по номеру (048) 765-75-27 или на спецлинию "102".

Как сообщалось, 9 июля в Харькове из зала суда сбежал иностранец.

Беглого турка из харьковского суда задержали в Киеве 11 июля.

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