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13 мая 2021, 10:27 1472

Суд Одессы согласился передать танкер Delfi Украине

13 мая 2021, 10:27 1472
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Суд удовлетворил иск Кабинета министров к компании Mister Drake PC
Суд удовлетворил иск Кабинета министров к компании Mister Drake PC
Фото из открытых источников
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Хозяйственный суд Одесской области постановил передать танкер Delfi в собственность Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд рассмотрел иск Кабинета министров к компании Mister Drake PC о признании права собственности на танкер-бункеровщик Delfi. Суд исследовал материалы дела, заслушал объяснения сторон и принял решение удовлетворить исковые требования.

Суд признал за государством право собственности на танкер-бункеровщик "Delfi"...

Posted by Хозяйственный суд Одесской области on Wednesday, May 12, 2021

Известно, что в январе Кабмин обратился в Хозяйственный суд Одесской области с иском на компанию Mister Drake PC, которая является владельцем танкера Delfi. Истец требовал передать судно в государственную собственность.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября 2019 года в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.

Лишь 10 сентября 2020 года танкер Delfi удалось забрать из акватории одесского пляжа "Дельфин". Также сообщалось, что танкер Delfi отбуксировали от одесского пляжа.

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