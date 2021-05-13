Суд Одессы согласился передать танкер Delfi Украине
Хозяйственный суд Одесской области постановил передать танкер Delfi в собственность Украины.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд рассмотрел иск Кабинета министров к компании Mister Drake PC о признании права собственности на танкер-бункеровщик Delfi. Суд исследовал материалы дела, заслушал объяснения сторон и принял решение удовлетворить исковые требования.
Суд признал за государством право собственности на танкер-бункеровщик "Delfi"...Posted by Хозяйственный суд Одесской области on Wednesday, May 12, 2021
Известно, что в январе Кабмин обратился в Хозяйственный суд Одесской области с иском на компанию Mister Drake PC, которая является владельцем танкера Delfi. Истец требовал передать судно в государственную собственность.
Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября 2019 года в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.
Лишь 10 сентября 2020 года танкер Delfi удалось забрать из акватории одесского пляжа "Дельфин". Также сообщалось, что танкер Delfi отбуксировали от одесского пляжа.