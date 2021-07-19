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19 июля 2021, 10:52 285

На Одесском курорте утонули отец с сыном

19 июля 2021, 10:52 285
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Фото из открытых источников
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На пляже базы отдыха "Ирина" в курортном поселке Затока нашли тело 13-летнего парня, отец которого погиб в море 17 июля

Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко, пишет RegioNews со ссылкой на "Общественное".

Она рассказала, что тело подростка нашли отдыхающие в 11:50 в воде под берегом базы отдыха "Ирина", что в Одесской области.

Накануне спасатели извлекли из воды тело его отца, погибшего 17 июля.

Во время выяснения обстоятельств происшествия стало известно, что мужчина находился в воде вместе с 13-летним сыном.

Напомним, недавно в пруду на Черниговщине утонули двое братьев.

Украина Одесса море курорты Одесская область

 
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