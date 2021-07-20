Суд отложил рассмотрение апелляции Медведчука на продление домашнего ареста

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Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на продление домашнего ареста народному депутату Виктору Медведчуку на 30 июля.

Как пишет Regionews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании суда.

"Следующее заседание состоится 30 июля в 10.30", - объявила судья.

Она пояснила, что материалы дела поступили из Печерского суда 20 июля и судьи не смогли с ними ознакомиться.

Напомним, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

9 июля Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца.

15 июля адвокаты Медведчука вновь обжаловали его домашний арест.