Суд в Одессе возбудил еще одно дело относительно аварии танкера Delfi

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Хозяйственный суд Одесской области открыл еще одно дело о возмещении убытков на 7,5 млн грн в отношении компании Mister Drake PC, которая владела бункеровщиком Delfi

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что в производстве одного из судей находится дело по иску Одесского городского совета к компании Mister Drake PC. Иск касается требований о возмещении убытков, причиненных в результате повреждения подводного волнореза.

В иске сказано, что в результате аварии 29 ноября 2019 года был поврежден волнорез, который расположен между траверсами №10 и №10а в районе пляжа "Дельфин" (Одесса). В результате городу нанесен ущерб в размере 7 млн 584 тыс. грн.

В конце июня Хозяйственный суд Одесской области открыл производство и назначил подготовительное заседание на 13 декабря. Суд обязал горсовет предоставить нотариально заверенные переводы на английский язык соответствующих документов.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября 2019 года в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.

Только 10 сентября 2020 года танкер Delfi удалось забрать из акватории одесского пляжа "Дельфин". Также сообщалось, что танкер Delfi отбуксировали от одесского пляжа.

В мае 2021 года суд Одессы согласился передать танкер Delfi Украине.