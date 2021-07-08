12:55  08 июля
Укрпочта разъяснила, как можно вернуться к получению пенсий на дому через почтальонов
13:59  08 июля
В Киеве объявили подозрение "голосеевскому стрелку"
17:55  08 июля
Сутки в ООС: шесть обстрелов позиций ВСУ оккупантами
UA | RU
UA | RU
08 июля 2021, 15:48 37

Суд в Одессе возбудил еще одно дело относительно аварии танкера Delfi

08 июля 2021, 15:48 37
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Хозяйственный суд Одесской области открыл еще одно дело о возмещении убытков на 7,5 млн грн в отношении компании Mister Drake PC, которая владела бункеровщиком Delfi

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что в производстве одного из судей находится дело по иску Одесского городского совета к компании Mister Drake PC. Иск касается требований о возмещении убытков, причиненных в результате повреждения подводного волнореза.

В иске сказано, что в результате аварии 29 ноября 2019 года был поврежден волнорез, который расположен между траверсами №10 и №10а в районе пляжа "Дельфин" (Одесса). В результате городу нанесен ущерб в размере 7 млн 584 тыс. грн.

В конце июня Хозяйственный суд Одесской области открыл производство и назначил подготовительное заседание на 13 декабря. Суд обязал горсовет предоставить нотариально заверенные переводы на английский язык соответствующих документов.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября 2019 года в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.

Только 10 сентября 2020 года танкер Delfi удалось забрать из акватории одесского пляжа "Дельфин". Также сообщалось, что танкер Delfi отбуксировали от одесского пляжа.

В мае 2021 года суд Одессы согласился передать танкер Delfi Украине.

суд Украина Одесса Delfi Танкер

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram