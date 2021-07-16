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16 июля 2021, 10:30 2030

Чернигов побил 70-летний температурный рекорд

16 июля 2021, 10:30 2030
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Рixabay
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Июльская жара в Чернигове перекрыла температурный рекорд 70-летней давности и достигла 34°С

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Черниговского областного центра по гидрометеорологии.

"14 июля абсолютный максимум, который содержался в г. Чернигове с 1951 г. (33,2°), был перекрыт (33,9°)", - говорится в сообщении.

Судя по прогнозам, высокая температура воздуха будет удерживаться еще некоторое время. Так, сегодня в Чернигове и области она достигает 35° и завтра будет не ниже.

Температура воды в Десне, отмечают синоптики, прогрелась почти до 28 ° С.

Напомним, что с понедельника в Украине возможно снижение температуры до 30 ° С.

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