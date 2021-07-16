Чернигов побил 70-летний температурный рекорд
Июльская жара в Чернигове перекрыла температурный рекорд 70-летней давности и достигла 34°С
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Черниговского областного центра по гидрометеорологии.
"14 июля абсолютный максимум, который содержался в г. Чернигове с 1951 г. (33,2°), был перекрыт (33,9°)", - говорится в сообщении.
Судя по прогнозам, высокая температура воздуха будет удерживаться еще некоторое время. Так, сегодня в Чернигове и области она достигает 35° и завтра будет не ниже.
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Напомним, что с понедельника в Украине возможно снижение температуры до 30 ° С.
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