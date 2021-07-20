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20 июля 2021, 09:14 170

Непогода оставила без света 75 населенных пунктов

20 июля 2021, 09:14 170
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Фото из открытых источников
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В Украине 20 июля без света остались 75 населенных пунктов

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, там из-за осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты ЛЭП, пишет RegioNews.

Отключение света произошло в четырех областях: Киевская – 38, Сумская – 27, Черниговская – 6 и Житомирская – 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, за прошедшие сутки Киев накрыл мощный ливень. В результате непогоды затопило дворы домов закрыты, в том числе станцию "Берестейская", был заблокирован выход из метро "Академгородок", а местами - поваленные деревья.

непогода Украина электричество спасатели ГСЧС

 
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