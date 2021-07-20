Непогода оставила без света 75 населенных пунктов
В Украине 20 июля без света остались 75 населенных пунктов
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, там из-за осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты ЛЭП, пишет RegioNews.
Отключение света произошло в четырех областях: Киевская – 38, Сумская – 27, Черниговская – 6 и Житомирская – 4.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, за прошедшие сутки Киев накрыл мощный ливень. В результате непогоды затопило дворы домов закрыты, в том числе станцию "Берестейская", был заблокирован выход из метро "Академгородок", а местами - поваленные деревья.
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