С понедельника в Украине возможно снижение температуры ниже 30 °С

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Жара держится, но очень скоро она начнет медленно и неохотно отступать. Это может произойти с понедельника, 19 июля, местами возможно снижение температуры до значений ниже 30 °С

Это прогнозирует Sinoptik.ua, передает RegioNews.

Но пока существенный перегрев атмосферы остается.

Концентрация СО 2 в атмосфере увеличивается, это усиливает парниковый эффект. Хотя есть более мощные влиятельности - например, Мирового океана. Взаимосвязь всех факторов приводит к таким явлениям, как волны жары с аномальными температурами, нехарактерными для региона.

В период с пятницы до понедельника высокая температура воздуха днем на территории Украины остается, до +35 градусов, ночью воздух будет остывать слабее, температура в темное время суток достигнет +21...+25 °С. Кратковременные локальные дожди и ливни существенно не изменят погоду до 19 июля.

С понедельника температура будет снижаться в западных областях страны, со вторника - в Центральном и северном регионах.

Магнитосфера в ближайшие дни спокойная, УФ-индекс высокий.

На западе страны в пятницу и выходные температура воздуха будет до +32 °С, ночью до +20 °С. В пятницу возможны локальные дожди и грозы. В понедельник синоптическая ситуация поменяется - температура снизится до +25 °С, пройдут мощные грозы с ливнями.

В высокогорье Карпат в выходные днем + 24 °С, местами дожди. В понедельник преимущественно пасмурно, дожди, днем воздух прогреется до + 20 °С.

На юге и востоке Украины продлится жаркая погода, до +36 °С в Луганской области, до +33 °С на остальной территории региона. Локальные дожди и грозы существенно не изменят температурный фон. Ночью воздух сможет охладиться до +24...+25 °С. Температура морской воды на побережье Азовского моря до +26 °С, на побережье Черного моря до +24 °С.

В Одессе с 16 по 19 июля очень солнечно и жарко, до +32 °С. Из-за слабого ветра и влажности воздуха около 70% жара днем будет ощущаться как +38 °С. Ночью температура воздуха до +25 °С.

В центральных и северных областях страны в пятницу и выходные до +32 °С. Температура постепенно будет снижаться с 20 июля. Прогнозируются локальные дожди с грозами. Высокая пожарная опасность сохраняется.

В Киеве в пятницу и выходные днем до +33 °С, ночью +23 °С. Очень медленное постепенное снижение дневной температуры воздуха начнется с понедельника вместе с грозами и дождями. Температура воды в Днепре +26 °С.

Как сообщалось, на текущую неделю синоптик прогнозировал чистое небо над Украиной и жаркий воздух. Примерно до середины июля Украина находится под действием антициклона. Неуступчивый жаркий воздух определяет погоду в нашей стране.