10:38  18 июля
Коронавирус в Украине: почти три сотни новых случаев за сутки
10:59  18 июля
Появились первые версии причин вчерашнего падения вертолета под Николаевом
10:12  18 июля
Сутки на Донбассе: 13 нарушений режима "тишины" за предыдущие сутки, один обстрел - с начала нового дня
UA | RU
UA | RU
18 июля 2021, 17:00 1147

На Волыни чрезвычайники спасли 19 человек, которые остались посреди озера Свитязь во внезапный шторм

18 июля 2021, 17:00 1147
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вчера, 17 июля, под конец дня на озере Свитязь испортилась погода, усилился ветер, и люди, которые купались, плавали или вышли на озеро на катамаранах, не смогли самостоятельно вернуться на берег

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Волынской области, передает RegioNews.

Некоторые из потерпевших добрались до острова, а остальные находились посреди Свитязя на плавсредствах, которые из-за порывов ветра и высоких волн стали неуправляемыми, - говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказывают, что спасательная операция началась в 17:49. На помощь пострадавшим отправились сотрудники группы водолазно-спасательных работ пгт Шацка на двух моторных лодках.

Как сообщил начальник группы водолазно-спасательных работ майор службы гражданской защиты Александр Кицун, в первую очередь доставили к берегу людей, которые оказались на катамаранах посреди озера, а затем отправились на помощь людям, которые находились на острове.

Чрезвычайное происшествие ликвидировано в 19:27. В результате проведенных работ спасены 19 человек, из них 10 мужчин, 7 женщин и 2 детей. В медицинской помощи спасенные не нуждались. На месте происшествия работали 5 человек, - сообщили спасатели.

Как сообщалось, на Киевщине упавшие из-за урагана деревья убили двух человек.

Также в Украине из-за непогоды обесточены более 100 населенных пунктов в трех областях.

ГСЧС Волынь Озеро шторм спасатели

Спасатели ликвидировали масштабный лесной пожар в зоне ООС
17 июля 2021, 15:32
На Закарпатье молния попала в базу отдыха и стала причиной пожара
16 июля 2021, 14:59
На Львовщине на трассу Киев-Чоп сошел селевой поток, проезд затруднен
15 июля 2021, 21:20
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram