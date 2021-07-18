На Волыни чрезвычайники спасли 19 человек, которые остались посреди озера Свитязь во внезапный шторм

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Вчера, 17 июля, под конец дня на озере Свитязь испортилась погода, усилился ветер, и люди, которые купались, плавали или вышли на озеро на катамаранах, не смогли самостоятельно вернуться на берег

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Волынской области, передает RegioNews.

Некоторые из потерпевших добрались до острова, а остальные находились посреди Свитязя на плавсредствах, которые из-за порывов ветра и высоких волн стали неуправляемыми, - говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказывают, что спасательная операция началась в 17:49. На помощь пострадавшим отправились сотрудники группы водолазно-спасательных работ пгт Шацка на двух моторных лодках.

Как сообщил начальник группы водолазно-спасательных работ майор службы гражданской защиты Александр Кицун, в первую очередь доставили к берегу людей, которые оказались на катамаранах посреди озера, а затем отправились на помощь людям, которые находились на острове.

Чрезвычайное происшествие ликвидировано в 19:27. В результате проведенных работ спасены 19 человек, из них 10 мужчин, 7 женщин и 2 детей. В медицинской помощи спасенные не нуждались. На месте происшествия работали 5 человек, - сообщили спасатели.

Как сообщалось, на Киевщине упавшие из-за урагана деревья убили двух человек.