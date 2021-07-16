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16 июля 2021, 15:11 105

Ударили ногой по голове: в Одессе иностранец с женщиной ограбили пенсионерку

16 июля 2021, 15:11 105
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Фото из открытых источников
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В Суворовском районе Одессы иностранец с местной жительницей избили и ограбили 76-летнюю женщину

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел вечером 15 июля на улице Луцкой, пишет RegioNews.

"О происшествии правоохранителям сообщил прохожий, к которому за помощью обратилась 76-летняя потерпевшая. Женщина объяснила, что какой-то мужчина с девушкой забрызгали ей лицо слезоточивым веществом и сорвали с плеча сумку. Чтобы она отпустила ее и перестала сопротивляться, пенсионерку били, в частности ударили ногой по голове", - рассказали в главке.

Медики оказали пострадавшей помощь, а полицейские, получив приметы злоумышленников, в течение часа установили их личности и место пребывания.

Правонарушителей задержали по месту жительства. Это 32-летний гражданин иностранного государства и 22-летняя одесситка. Оба имеют судимости: мужчина - за тяжкие, а женщина - за имущественные преступления. Теперь им грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

Напомним, на днях в Одессе на Фонтанке 14 июля гости чеченской свадьбы устроили стрельбу из автомата, а также дрифт на проезжей части.

Украина криминал Одесса криминальное дело происшествия

 
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