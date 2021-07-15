В Одессе 17 вооруженных лиц пытались сорвать земельный аукцион

В Одессе полиция задержала 17 вооруженных лиц, которые пытались 15 июля сорвать очередной аукцион по продаже земли.

Как пишет Regionews со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, у задержанных изъяты баллончики со слезоточивым газом и холодное оружие.

"В правоохранительные органы поступило сообщение, что в бизнес-центр на вул. Черноморского казачества в Одессе вошла группа молодых людей и начала блокировать вход в один из конференц-залов, где был назначен аукцион по продаже земельного участка в Белгород-Днестровском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, правонарушители доставлены в отделение полиции. Участники инцидента предоставляют объяснения по поводу участия в произошедшем.

Начато уголовное производство по признакам ч. 2. ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Личности семнадцати участников происшествия установлены. У троих из них изъяты баллончики с веществом слезоточивого действия и нож.

Также правоохранители устанавливают лицо, которое во время конфликтной ситуации в здании сообщила в полицию о заминировании указанного бизнес-центра. Досудебное расследование по данному факту начато по признакам ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что по данным социологов более 70% украинцев поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельхозземли