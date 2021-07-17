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17 июля 2021, 14:43 259

В Запорожье все желающие смогут получить прививку вакциной Pfizer

17 июля 2021, 14:43 259
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Фото: из открытых источников
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В Запорожье в торгово-развлекательном центре "CITY MALL" открылся центр массовой COVID-вакцинации, все желающие смогут вакцинироваться препаратом Pfizer

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заместителя директора центра первичной медико-санитарной помощи Наталью Гришину, передает RegioNews.

Нашими бригадами организована вакцинация против коронавируса. Проводится вакциной Pfizer. Работать будем в выходные: каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Примерно ждем 350 человек", - рассказала она.

Гришина добавила, что для центра вакцинации выделили площадь в 300 квадратных метров торгового центра. Там наладили работу отделов регистрации, медицинского осмотра и процесса вакцинации.

Медики заверили, что придерживаются всех температурных режимов. Повторную прививку будут делать через 21 день.

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине начинается массовая вакцинация Pfizer

коронавирус вакцина Запорожье Pfizer вакцинация

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