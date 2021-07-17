В Запорожье все желающие смогут получить прививку вакциной Pfizer

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В Запорожье в торгово-развлекательном центре "CITY MALL" открылся центр массовой COVID-вакцинации, все желающие смогут вакцинироваться препаратом Pfizer

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заместителя директора центра первичной медико-санитарной помощи Наталью Гришину, передает RegioNews.

Нашими бригадами организована вакцинация против коронавируса. Проводится вакциной Pfizer. Работать будем в выходные: каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Примерно ждем 350 человек", - рассказала она.

Гришина добавила, что для центра вакцинации выделили площадь в 300 квадратных метров торгового центра. Там наладили работу отделов регистрации, медицинского осмотра и процесса вакцинации.

Медики заверили, что придерживаются всех температурных режимов. Повторную прививку будут делать через 21 день.

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине начинается массовая вакцинация Pfizer