Стрельба на свадьбе в Одессе: злоумышленника арестовали
Коминтерновский районный суд Одесской области взял под стражу мужчину, который устроил стрельбу во время празднования свадьбы 14 июля
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.
Мера пресечения злоумышленнику избрана сегодня ночью.
"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО. Также в качестве альтернативы определен залог – 190 тыс. 320 грн", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в Одессе на Фонтанке 14 июля гости чеченской свадьбы устроили стрельбу из автомата, а также дрифт на проезжей части. Впоследствии злоумышленника задержали.
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