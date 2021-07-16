Стрельба на свадьбе в Одессе: злоумышленника арестовали

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Коминтерновский районный суд Одесской области взял под стражу мужчину, который устроил стрельбу во время празднования свадьбы 14 июля

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Мера пресечения злоумышленнику избрана сегодня ночью.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО. Также в качестве альтернативы определен залог – 190 тыс. 320 грн", - проинформировали в пресс-службе.

Напомним, в Одессе на Фонтанке 14 июля гости чеченской свадьбы устроили стрельбу из автомата, а также дрифт на проезжей части. Впоследствии злоумышленника задержали.