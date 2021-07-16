В Одессе на ходу загорелся электросамокат, который вынуждены были разрезать, чтобы потушить

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Пожарным в Одессе пришлось разрезать пополам электросамокат, вспыхнувший на ходу

Об этом сообщает, ссылаясь на телеграм-канал "Х...вая Одесса".

На улице Каманина у мужчины вспыхнул на ходу электрический самокат, сообщают очевидцы в телеграм-канале. Чтобы потушить транспортное средство, спасателям пришлось распиливать его пополам и достать батарею.

Как сообщалось, в Запорожье суд признал электросамокат транспортным средством и оштрафовал водителя на 127 тысяч гривен.