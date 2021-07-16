В Одессе на ходу загорелся электросамокат, который вынуждены были разрезать, чтобы потушить
Пожарным в Одессе пришлось разрезать пополам электросамокат, вспыхнувший на ходу
Об этом сообщает, ссылаясь на телеграм-канал "Х...вая Одесса".
На улице Каманина у мужчины вспыхнул на ходу электрический самокат, сообщают очевидцы в телеграм-канале. Чтобы потушить транспортное средство, спасателям пришлось распиливать его пополам и достать батарею.
Как сообщалось, в Запорожье суд признал электросамокат транспортным средством и оштрафовал водителя на 127 тысяч гривен.
Также все прокатчики в Киеве ограничили скорость электросамокатов до 20 км\ч.
На Закарпатье молния попала в базу отдыха и стала причиной пожараВсе новости »
16 июля 2021, 14:59Стрельба на свадьбе в Одессе: злоумышленника арестовали
16 июля 2021, 13:27Кинулась под поезд: в Одесской области женщина покончила с собой
16 июля 2021, 12:36
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана