В Одесской области мужчина застрелил друга и совершил самоубийство

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В поселке Великая Михайловка Одесской области мужчина в присутствии очевидцев застрелил товарища, после чего совершил самоубийство

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что событие произошло позавчера ночью в гараже, принадлежащем 36-летнему местному жителю.

"По словам его соседа, он выбежал из дома на звуки выстрелов, которые доносились со двора, и увидел, как злоумышленник целится из ружья в знакомого. Односельчанин попытался успокоить разъяренного хозяина дома и уговорить убрать оружие, но тот не послушал его и спустил курок, попав 30-летнему товарищу в грудную клетку", - рассказали в главке.

Сосед побежал вызывать полицию, а хозяин дома в это время выстрелил себе в грудь.

По факту смерти владельца домовладения полицейские начали производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство"), сведения по факту гибели его гостя внесены в Единый реестр досудебных расследований как умышленное убийство.

Напомним, недавно под Киевом школьница застрелила друга из пневматической винтовки после ВНО.