14:46  30 июня
В столицу из-за жары запретили въезд фур
10:09  30 июня
На Харьковщине СБУ проведет антитеррористические учения: что нужно знать
08:11  30 июня
Сутки в ООС: зафиксировано четыре нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
30 июня 2021, 14:27 1018

На курорте Херсонской области из табельного оружия застрелился полицейский

30 июня 2021, 14:27 1018
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Утром 30 июня в одном из пансионатов Херсонской области застрелился полицейский

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на заместителя главы пресс-службы Нацполиции в Херсонской области Виталия Байдарова, передает RegioNews.

По его словам, полицейский покончил с собой в курортном селе Стрелковое на Арабатской Стрелке.

Погибший 1982 года рождения. Он находился в служебной командировке. Жил на территории пансионата. Застрелился из табельного оружия в комнате. Выстрел услышали работники пансионата", - рассказал Байдаров.

Пока не известно, что стало причиной суицида, полиция проводит расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области боец Нацгвардии бросился под поезд.

Херсонская область полиция самоубийство расследование уголовное дело

В Киеве задержали мужчину, который ударил ножом врача "скорой"
30 июня 2021, 13:46
В Одессе задержали полицейского, продававшего арестованные машины
30 июня 2021, 13:12
В Киеве будут судить главу избиркома за фальсификацию местных выборов
30 июня 2021, 12:43
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua