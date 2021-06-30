На курорте Херсонской области из табельного оружия застрелился полицейский

Фото: из открытых источников

Утром 30 июня в одном из пансионатов Херсонской области застрелился полицейский

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на заместителя главы пресс-службы Нацполиции в Херсонской области Виталия Байдарова, передает RegioNews.

По его словам, полицейский покончил с собой в курортном селе Стрелковое на Арабатской Стрелке.

Погибший 1982 года рождения. Он находился в служебной командировке. Жил на территории пансионата. Застрелился из табельного оружия в комнате. Выстрел услышали работники пансионата", - рассказал Байдаров.

Пока не известно, что стало причиной суицида, полиция проводит расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области боец Нацгвардии бросился под поезд.