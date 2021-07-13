В Хмельницком задержали чиновницу на взятке за решение об усыновлении

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Разоблачена начальница Службы по делам детей Хмельницкой облгосадминистрации в вымогательстве и получении взятки в 5000 долларов США за содействие в усыновлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, за содействие в принятии решения об усыновлении малолетнего ребенка чиновница требовала 5 тыс долларов США, - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали ее в порядке ст. 208 УПК Украины после получения средств. Сейчас проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Решается вопрос относительно сообщения задержанной о подозрении.

Как сообщалось, 10 июля на Ровенщине задержали заместителя военного комиссара во время получения взятки.

Ранее, 8 июля на Закарпатье задержали пограничницу, которая незаконно оформляла загранпаспорта.