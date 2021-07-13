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13 июля 2021, 11:37 541

Нардеп Юрченко заявил, что не сложит мандат из-за ДТП во Львове

13 июля 2021, 11:37 541
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Фото из открытых источников
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Внефракционный народный депутат Александр Юрченко уверяет, что не употреблял наркотиков, когда попал в ДТП во Львове, и не сложит депутатский мандат

Об этом он сказал журналистам возле Верховной Рады, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Если вас, не дай бог, нападет преступник, который обворует вас, или физически нападет на вас, или сфальсифицирует материалы, нарушит ваши права — вы пойдете на работу писать заявление на увольнение? Анализы против меня сфальсифицированы, и есть те, кто за это будет наказан", — заявил Юрченко.

Он также сказал, что первым вызвал полицию на место происшествия после "нападения второго участника ДТП". По словам Юрченко, лишь после того, как полиция узнала, что он — народный депутат, его начали подозревать в нетрезвом состоянии.

"Мы хотим разобраться, кому это выгодно... Возможно, те люди, против которых я борюсь все время", — заявил Юрченко.

Напомним, на прошлой неделе во Львове народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия. Он задним ходом выезжал с платной парковки в центре города и ударил авто, которое стояло в пробке. Позже он обвинил в нападении водителя, в которого сам врезался во Львове.

Украина ДТП Львов нардепы нардеп

 
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