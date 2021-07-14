Сегодня из-за жары снова ограничен въезд в Киев тяжеловесному транспорту

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Движение тяжеловесного транспорта на въезд в Киев ограничено с 10 ориентировочно до 20 часов

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области, передает RegioNews.

Сегодня, 14 июля, с 10:00 ограничат въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С, - говорится в сообщении.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Как сообщалось, 29 июня Рада одобрила штрафы за отказ от габаритно-весового контроля перегруженных фур.