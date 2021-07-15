17:41  15 июля
Под Радой произошла потасовка между противниками изменений в "языковой закон" и полицией
13:15  15 июля
В столице на 14 пляжах обнаружили кишечную палочку
18:20  15 июля
Сутки в ООС: три обстрела, двое украинских бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
15 июля 2021, 14:15 63

В НБУ рассчитывают на новый транш кредита МВФ до конца года

15 июля 2021, 14:15 63
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Национальном банке рассчитывают получить очередной транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by до конца 2021 года.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Продолжение сотрудничества с МВФ для НБУ, украинских стейкхолдеров и всех госучреждений – это важнейшая задача. Сейчас нужно двигаться к достижению Staff Level Agreement, что будет означать обновление нашего меморандума о сотрудничестве к первому пересмотру Советом директоров. В этом году календарно мы можем успеть получить транш", – сказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

По словам замглавы НБУ, в центробанке также рассчитывают на получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС объемом 600 млн евро и 350 миллионов долларов от Всемирного банка.

Он подчеркнул, что возможность получения этого финансирования Украиной напрямую зависит от успехов в сотрудничестве с МВФ.

Напомним, что в феврале глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что в 2021 году Украина надеется получить три транша от МВФ на сумму в около 2,2 млрд. долларов

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина и Международный валютный фонд могут достичь договоренностей о транше на уровне совета директоров Фонда до июня. Затем заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий говорил, что такая договоренность может быть достигнута до конца июня.

13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ НБУ Транш ЕС помощь

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram