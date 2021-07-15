В НБУ рассчитывают на новый транш кредита МВФ до конца года

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В Национальном банке рассчитывают получить очередной транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by до конца 2021 года.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Продолжение сотрудничества с МВФ для НБУ, украинских стейкхолдеров и всех госучреждений – это важнейшая задача. Сейчас нужно двигаться к достижению Staff Level Agreement, что будет означать обновление нашего меморандума о сотрудничестве к первому пересмотру Советом директоров. В этом году календарно мы можем успеть получить транш", – сказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

По словам замглавы НБУ, в центробанке также рассчитывают на получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС объемом 600 млн евро и 350 миллионов долларов от Всемирного банка.

Он подчеркнул, что возможность получения этого финансирования Украиной напрямую зависит от успехов в сотрудничестве с МВФ.

Напомним, что в феврале глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что в 2021 году Украина надеется получить три транша от МВФ на сумму в около 2,2 млрд. долларов

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина и Международный валютный фонд могут достичь договоренностей о транше на уровне совета директоров Фонда до июня. Затем заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий говорил, что такая договоренность может быть достигнута до конца июня.

13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.