В отставку подали все руководители одного из департаментов НБУ

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Об этом написал директор департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз в Facebook, передает RegioNews.

"Наша команда руководителей департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении... Мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем в нем работать. Однако продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины", - написал Бевз.

Он подчеркнул, что для его команды важными есть такие вещи: прозрачное принятие и своевременное оформление решений, независимая работа коллегиальных органов регулятора, в первую очередь, наблюдательных комитетов, невмешательства в надзорные процессы как извне, так и изнутри, своевременная и беспристрастная коммуникация регулятора по поводу его решений и автономия департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

Напомним, недавно Нацбанк согласовал нового председателя правления "ПриватБанка".