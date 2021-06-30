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30 июня 2021, 16:59 619

В отставку подали все руководители одного из департаментов НБУ

30 июня 2021, 16:59 619
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Фото из открытых источников
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Команда руководителей департамента лицензирования полным составом подала руководству Национального банка заявления об увольнении

Об этом написал директор департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз в Facebook, передает RegioNews.

"Наша команда руководителей департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении... Мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем в нем работать. Однако продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины", - написал Бевз.

Он подчеркнул, что для его команды важными есть такие вещи: прозрачное принятие и своевременное оформление решений, независимая работа коллегиальных органов регулятора, в первую очередь, наблюдательных комитетов, невмешательства в надзорные процессы как извне, так и изнутри, своевременная и беспристрастная коммуникация регулятора по поводу его решений и автономия департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

Напомним, недавно Нацбанк согласовал нового председателя правления "ПриватБанка".

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