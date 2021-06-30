В отставку подали все руководители одного из департаментов НБУ
Команда руководителей департамента лицензирования полным составом подала руководству Национального банка заявления об увольнении
Об этом написал директор департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз в Facebook, передает RegioNews.
"Наша команда руководителей департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении... Мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем в нем работать. Однако продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины", - написал Бевз.
Он подчеркнул, что для его команды важными есть такие вещи: прозрачное принятие и своевременное оформление решений, независимая работа коллегиальных органов регулятора, в первую очередь, наблюдательных комитетов, невмешательства в надзорные процессы как извне, так и изнутри, своевременная и беспристрастная коммуникация регулятора по поводу его решений и автономия департаментов в формировании своей профессиональной позиции.
Напомним, недавно Нацбанк согласовал нового председателя правления "ПриватБанка".