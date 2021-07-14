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14 июля 2021, 14:29 183

Военного, подозреваемого в стрельбе по 9-летнему мальчику, отправили под домашний арест

14 июля 2021, 14:29 183
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Фото из открытых источников
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На Житомирщине избрана мера пресечения военнослужащему, которого подозревают в ранении 9-летнего мальчика из огнестрельного оружия

Об этом сообщают в Офисе Генпрокурора, передает RegioNews.

Военнослужащему сообщено о подозрении в нанесении ребенку умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Ему избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест, - сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось, 12 июля на Житомирщине 9-летний мальчик получил огнестрельное ранение.

На следующий день военному, выстрелившему в 9 летнего ребенка на Житомирщине, сообщено о подозрении.

По состоянию на вечер 13 июля известно, что мальчик из Житомирщины, в которого выстрелил отцовский знакомый, в реанимации на искусственной вентиляции легких. 9-летний Даниил из Новоград-Волынского, который получил серьезное огнестрельное ранение, находится в реанимационных условиях "Охматдета", его обследуют, сохраняется вероятность хирургического вмешательства.

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