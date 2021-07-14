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14 липня 2021, 14:29 192

Військового, підозрюваного у стрілянині по 9-річному хлопчику, відправили під домашній арешт

14 липня 2021, 14:29 192
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Фото з відкритих джерел
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На Житомирщині обрано запобіжний захід військовослужбовцю, якого підозрюють у пораненні 9-річного хлопчика з вогнепальної зброї

Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора, передає RegioNews.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у нанесенні дитині умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України). Йому обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, - повідомили у прокуратурі.

Як повідомлялося, 12 липня на Житомирщині 9-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення.

Наступного дня військовому, що вистрілив у 9 річну дитину на Житомирщині, повідомлено про підозру.

Станом на вечір 13 липня відомо, що хлопчик з Житомирщини, в якого вистрілив батьковий знайомий, в реанімації на штучній вентиляції легень. 9-річний Данило з Новоград-Волинського, який отримав серйозне вогнепальне поранення, перебуває в реанімаційних умовах "Охматдиту", його обстежують, зберігається ймовірність хірургічного втручання.

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