В Харькове полицейские задержали мужчину с пистолетом

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Правоохранители Харькова задержали прохожего, с предметом "похожим на пистолет". Причиной задержания послужил вызов в полицию от горожанина, который сообщил, что ему угрожали физической расправой

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции города.

Так, по данным полиции, заявитель рассказал, что у него произошел конфликт с неизвестным, который угрожал ему предметом, похожим на огнестрельное оружие, после чего ушел в неизвестном направлении.

В результате поисков, правоохранители задержали похожего по описанию человека на проспекте Победы. Во время поверхностной проверки у него обнаружили предмет, похожий на пистолет.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу полицию.

Напомним, недавно на Львовщине посреди дороги произошла стрельба.