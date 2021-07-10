10:31  10 июля
COVID в Украине: за сутки зафиксировано более 500 новых случаев заражения
11:12  10 июля
На Киевщине с рельсов сошел поезд: задерживается 13 рейсов
10:01  10 июля
Сутки в ООС: погиб украинский защитник, еще трое - в больницах
UA | RU
UA | RU
10 июля 2021, 13:41 131

В Харькове полицейские задержали мужчину с пистолетом

10 июля 2021, 13:41 131
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Харькова задержали прохожего, с предметом "похожим на пистолет". Причиной задержания послужил вызов в полицию от горожанина, который сообщил, что ему угрожали физической расправой

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции города.

Так, по данным полиции, заявитель рассказал, что у него произошел конфликт с неизвестным, который угрожал ему предметом, похожим на огнестрельное оружие, после чего ушел в неизвестном направлении.

В результате поисков, правоохранители задержали похожего по описанию человека на проспекте Победы. Во время поверхностной проверки у него обнаружили предмет, похожий на пистолет.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу полицию.

Напомним, недавно на Львовщине посреди дороги произошла стрельба.

пистолет оружие угроза полиция расследование

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram