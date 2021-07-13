Военному, выстрелившему в ребенка сообщено о подозрении. Ребенок без сознания

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Правоохранители сообщили о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений военнослужащему, который 12 июля в Новоград-Волынском Житомирской области выстрелил в 9-летнего ребенка. Ребенок без сознания.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook пресс-службы Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона

"Причастность военнослужащего к стрельбе, которая имела место 12.07.2021 в г.. Новоград-Волынский Житомирской области, в результате которой малолетний ребенок получил ранения, подтверждена. Ребенок сейчас находится в больнице без сознания, состояние стабильно тяжелое", - отмечается в сообщении

По данным правоохранителей подозреваемый не признал вину, при этом пояснил, что данное преступление совершил по неосторожности.

Сегодня же, по согласованию со специализированной прокуратурой, в суд подано ходатайство об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей. Одновременно проводятся другие следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств этого ужасного события, а также проверяется причастность данного военнослужащего к совершению других тяжких преступлений.

12 июля в больницу Новограда-Волынского доставили 9-летнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь. Полицейские выяснили, что ранили ребенка у него дома. Также установлено, что к стрельбе причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.