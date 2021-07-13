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13 июля 2021, 15:30 6

На Житомирщине 9-летний мальчик получил огнестрельное ранение

13 июля 2021, 15:30 6
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Фото Нацполиции
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Вчера, 12 июля, в Житомирской области 9-летнего ребенка в тяжелом состоянии из-за сквозного огнестрельного ранения спины госпитализировали в реанимационное отделение, сегодня мальчик перевезен из Новоград-Волынского в столичную клинику

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр МВД Украины.

12 июля, в результате стрельбы 9-летний ребенок получил сквозное огнестрельное ранение спины. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение. Сегодня мальчика в сопровождении двух врачей-анестезиологов доставили в Киев вертолетом ГСЧС.

Сегодня, 13 июля, с помощью вертолета системы авиационной безопасности МВД, 9-летнего жителя Новоград-Волынского с тяжелым огнестрельным ранением транспортировали в столицу, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что борьбу за ребенка жизнь продолжат медики Национальной детской специализированной больницы МОЗ Украины "Охматдет".

Транспортировка ребенка осуществлялась с помощью реанимационного автомобиля скорой помощи, который доставил его на стадион "Авангард". Оттуда его забрал вертолет специального авиационного отряда ГСЧС Украины.

По информации полиции, стрельба произошла в доме, где ребёнок живёт, и к ней был причастен знакомый отца мальчика. Изъята пуля калибром 9 мм. Стрелка задержали. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения.

Как сообщалось, в январе в Одесской области из-за стрельбы на детской площадке подростку объявили подозрение. Пострадали двое мальчиков 13 и 14 лет.

В декабре 2020-го в Николаеве местный житель устроил стрельбу и ранил ребенка. Спор возник из-за запуска фейерверков.

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