11 ударов ножом: на Киевщине врач зарезал прохожего

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В Белой Церкви Киевской области врач районной больницы напал на прохожего и нанес ему 11 ножевых ранений, от которых тот скончался

Нападение произошло 8 июля поздно вечером, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

48-летний житель Белой Церкви возвращался с работы домой. Посреди моста на него напал неизвестный и нанес ножом телесные повреждения. Водитель автомобиля, который проезжал мимо места происшествия, увидел, что на дороге лежит окровавленный мужчина. Останавливаться он не стал, но сразу же, на ходу, сообщил о происшествии в полицию.

Пострадавшего с колото-резаным ранением доставили в больницу, но он скончался.

Убийцей оказался 38-летний уроженец Луганской области, который жил на Белоцерковщине и работал врачом в Володарской больнице. Он нанес 11 ножевых ранений погибшему.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Сейчас суд избрал в отношении его меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что на Киевщине 18-летнюю беременную девушку подозревают в убийстве матери.