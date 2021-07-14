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В Украине снова стало больше новых COVID-больных: ситуация в регионах
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14 июля 2021, 08:42 48

В Украине снова стало больше новых COVID-больных: ситуация в регионах

14 июля 2021, 08:42 48
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Фото из открытых источников
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В Украине за минувшие сутки зафиксировано 547 новых больных коронавирусом

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет RegioNews.

Из всех заболевших коронавирус обнаружили у 34 детей и 23 медработников.

Всего за сутки госпитализированы 409 человек, выздоровело – 797 украинцев. Кроме того, по Украине зафиксировано 25 летальных случаев.

Всего 13 июля сделали более 45 тысяч тестов различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

Ситуация в других регионах следующая:

  • Винницкая обл. – 6
  • Волынская обл. – 6
  • Житомирская обл. – 4
  • Закарпатская обл. – 6
  • Запорожская обл. – 26
  • Ивано-Франковская обл. – 2
  • Кировоградская обл. – 2
  • Луганская обл. – 23
  • Львовская обл. – 22
  • Николаевская обл. – 19
  • Полтавская обл. – 13
  • Ровенская обл. – 6
  • Сумская обл. – 22
  • Тернопольская обл. – 1
  • Харьковская обл. – 20
  • Херсонская обл. – 25
  • Хмельницкая обл. – 18
  • Черкасская обл. – 13
  • Черновицкая обл. – 11
  • Черниговская обл. – 0

Напомним, ранее сообщалось, что треть украинских граждан имеют антитела к коронавирусу.

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