В Украине снова стало больше новых COVID-больных: ситуация в регионах

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В Украине за минувшие сутки зафиксировано 547 новых больных коронавирусом

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет RegioNews.

Из всех заболевших коронавирус обнаружили у 34 детей и 23 медработников.

Всего за сутки госпитализированы 409 человек, выздоровело – 797 украинцев. Кроме того, по Украине зафиксировано 25 летальных случаев.

Всего 13 июля сделали более 45 тысяч тестов различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

Ситуация в других регионах следующая:

Винницкая обл. – 6

Волынская обл. – 6

Житомирская обл. – 4

Закарпатская обл. – 6

Запорожская обл. – 26

Ивано-Франковская обл. – 2

Кировоградская обл. – 2

Луганская обл. – 23

Львовская обл. – 22

Николаевская обл. – 19

Полтавская обл. – 13

Ровенская обл. – 6

Сумская обл. – 22

Тернопольская обл. – 1

Харьковская обл. – 20

Херсонская обл. – 25

Хмельницкая обл. – 18

Черкасская обл. – 13

Черновицкая обл. – 11

Черниговская обл. – 0

Напомним, ранее сообщалось, что треть украинских граждан имеют антитела к коронавирусу.