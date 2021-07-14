В Украине снова стало больше новых COVID-больных: ситуация в регионах
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 547 новых больных коронавирусом
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет RegioNews.
Из всех заболевших коронавирус обнаружили у 34 детей и 23 медработников.
Всего за сутки госпитализированы 409 человек, выздоровело – 797 украинцев. Кроме того, по Украине зафиксировано 25 летальных случаев.
Всего 13 июля сделали более 45 тысяч тестов различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.
Ситуация в других регионах следующая:
- Винницкая обл. – 6
- Волынская обл. – 6
- Житомирская обл. – 4
- Закарпатская обл. – 6
- Запорожская обл. – 26
- Ивано-Франковская обл. – 2
- Кировоградская обл. – 2
- Луганская обл. – 23
- Львовская обл. – 22
- Николаевская обл. – 19
- Полтавская обл. – 13
- Ровенская обл. – 6
- Сумская обл. – 22
- Тернопольская обл. – 1
- Харьковская обл. – 20
- Херсонская обл. – 25
- Хмельницкая обл. – 18
- Черкасская обл. – 13
- Черновицкая обл. – 11
- Черниговская обл. – 0
Напомним, ранее сообщалось, что треть украинских граждан имеют антитела к коронавирусу.
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