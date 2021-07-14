В Украине COVID-вакцинацию могут сделать обязательной, - Госпродпотребслужба

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В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Об этом в эфире OBOZREVATEL TV заявил начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан, пишет RegioNews.

Он отметил, что это может произойти в случае принятия соответствующего решения главным государственным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным.

"Если он вынесет такое постановление, то оно будет обязательным к исполнению во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это", - заявил он.

Рубан также отметил, что в случае обязательности вакцинации за отказ от прививок будет предусмотрено наказание.

Напомним, ранее в МИД рассказали, когда в Украине заработают COVID-сертификаты.