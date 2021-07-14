В Украине COVID-вакцинацию могут сделать обязательной, - Госпродпотребслужба
В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса
Об этом в эфире OBOZREVATEL TV заявил начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан, пишет RegioNews.
Он отметил, что это может произойти в случае принятия соответствующего решения главным государственным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным.
"Если он вынесет такое постановление, то оно будет обязательным к исполнению во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это", - заявил он.
Рубан также отметил, что в случае обязательности вакцинации за отказ от прививок будет предусмотрено наказание.
Напомним, ранее в МИД рассказали, когда в Украине заработают COVID-сертификаты.