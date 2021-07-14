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14 июля 2021, 09:25 883

Ученые спрогнозировали COVID-ситуацию в Украине до конца июля

14 июля 2021, 09:25 883
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Фото из открытых источников
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В Украине до конца июля снизится заболеваемость на коронавирус

Такой прогноз опубликован на сайте НАН, пишет RegioNews.

Ученые считают, что в ближайшие две недели заболеваемость коронавирусом в Украине будет падать. Так, в период с 14 по 20 июля количество новых случаев COVID-19 в среднем в сутки составит 464, а в период с 21 по 27 июля заболеваемость станет еще ниже - 442.

"Согласно прогнозным вычислениям (в которых заложена тенденция увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев равно 468 в течение недели 14-20 июля 2021 и 442 - в течение недели 21-27 июля 2021", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки в Украине снова стало больше новых COVID-больных.

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