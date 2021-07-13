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13 июля 2021, 17:29 71

Около 70% военнослужащих из состава ООС полностью вакцинированы от COVID-19

13 июля 2021, 17:29 71
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Первую из двух прививок получили почти 95% личного состава, а полностью вакцинировалось (получили вторую дозу) около 70% военнослужащих из состава ООС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Медицинские бригады продолжают вакцинацию военнослужащих в районе проведения операции Объединенных Сил, - сообщают в штабе.

Ежедневно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" получают прививки около 400 военнослужащих.

Вакцинацию проводят 5 бригад, общее количество провакцинированного личного состава – около 8 тысяч военнослужащих. Прививают двумя видами вакцин – CoviShield и CoronaVac.

Как сообщалось, в Украину доставили очередную партию китайской вакцины CoronaVac: 500 тысяч доз.

вакцинация ООС военные ВСУ вакцина

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