В ООС обстреливали украинские позиции вблизи Золотого-4
С начала этих суток зафиксирован 1 обстрел со стороны российских оккупантов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня.
Вблизи Золотого-4 враг вел огонь из стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, выполняющие задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 1 гектара территории и передали на уничтожение 66 взрывоопасных предметов, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, за предыдущие сутки оккупанты на Донбассе восемь раз открывали огонь и дважды запускали беспилотник.