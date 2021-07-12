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В ООС обстреливали украинские позиции вблизи Золотого-4
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12 июля 2021, 18:59 10

В ООС обстреливали украинские позиции вблизи Золотого-4

12 июля 2021, 18:59 10
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Фото з відкритих джерел
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С начала этих суток зафиксирован 1 обстрел со стороны российских оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня.

Вблизи Золотого-4 враг вел огонь из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, выполняющие задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 1 гектара территории и передали на уничтожение 66 взрывоопасных предметов, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за предыдущие сутки оккупанты на Донбассе восемь раз открывали огонь и дважды запускали беспилотник.

ООС Донбасс обстрел оккупанты боевики РФ

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