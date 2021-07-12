В ООС обстрілювали українські позиції поблизу Золотого-4
Від початку цієї доби зафіксований 1 обстріл з боку російських окупантів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ з метою подальшого звинувачення української сторони у порушенні режиму припинення вогню.
Поблизу Золотого-4 ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
До операції Об’єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 1 гектар території та передали на знищення 66 вибухонебезпечних предметів, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, попередньої доби окупанти на Донбасі вісім разів відкривали вогонь та двічі запускали безпілотник.