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Оккупанты на Донбассе восемь раз открывали огонь и дважды запускали беспилотник
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12 июля 2021, 08:04 53

Оккупанты на Донбассе восемь раз открывали огонь и дважды запускали беспилотник

12 июля 2021, 08:04 53
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Фото из открытых источников
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В воскресенье, 11 июля, пророссийские боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что в районе населенного пункта Пески враг дважды обстреливал наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также велись обстрелы вблизи Новоселовки, Нью-Йорка, Широкино и в направлении Авдеевки.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет. О всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", сообщили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 12 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 4 июля оккупанты на Донбассе снова убили защитника Украины - он получил ранения несовместимые с жизнью.

ООС Украина война обстрелы оккупанты

 
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