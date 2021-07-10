В Кабмине хотят выдворить всех россиян, которые незаконно попали на территорию Крыма

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Украинские власти планируют провести юридическую процедуру выдворения в отношении всех граждан РФ, попавших на территорию Крыма незаконным путем. Но только после деоккупации полуострова

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, сейчас официальная политика Кремля - завозить в Крым население из России, минуя официальные украинские границы. Через это происходит ассимиляция и вытеснение местного населения.

Сегодня, по нашей информации, это 500 тысяч, а, по некоторым официальным заявлениям крымской оккупационной власти, – от 700 тысяч до 1 миллиона", - рассказал Резников о количестве прибывшего из РФ населения.

Такое переселение, по словам главы министерства противоречит международному праву, соответствующей конвенции и является военным преступлением.

У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, раздаются и такие призывы. Я сторонник юридических процедур под названием выдворение. Это административная процедура", - отметил Резников.

Так, если эти граждане попали в Крым не через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, их будут считать находящимися незаконно на территории Украины, что приведет к их дальнейшему выдворению, отмечают в министерстве.

Напомним, ранее Резников рассказал, что Украина может начать поставлять воду в оккупированный Россией Крым, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы для проживающих там украинцев.