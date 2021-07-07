В Днепре разоблачили группу компаний, которые незаконно поставляли военные товары в РФ

Фото: СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила ряд предприятий в Днепре, которые незаконно поставляли военные товары в РФ. Предприятия в обход украинского законодательства торговали со страной-агрессором

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Несколько аффилированных предприятий в Днепре выигрывали тендеры от Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ и в обход украинского законодательства торговали со страной-агрессором", - говорится в сообщении.

Товары этих предприятий использовались для комплектования военных транспортных средств и бронетехники РФ.

Было установлено, что "схему" организовало руководство одной из компаний-производителей запасных частей, которому было известно, что отдельные виды продукции по техническим характеристикам относятся к товарам военного назначения и подлежащих экспортному контролю. Однако, это не отражалось в документации на экспорт.

Напомним, 3 июня на Луганщине нашли схрон боевиков с минами, запрещенными международными договорами.