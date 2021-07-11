Сегодня на Донбассе оккупанты пять раз нарушали режим "тишины"

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

В районе населенного пункта Пески враг дважды обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм, - сообщают в штабе.

В штабе добавляют, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 1 гектара территории и передали на уничтожение 57 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в ООС зафиксировали 11 нарушений "тишины" и три пересечения линии разграничения вражескими беспилотниками.