Сьогодні на Донбасі окупанти п’ять разів порушували режим "тиші"
Протягом поточної доби, 11 липня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
В районі населеного пункту Піски ворог двічі обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані 2 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських військових немає.
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм, - повідомляють у штабі.
У штабі додають, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 1 гектар території та передали на знищення 57 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомлялося, минулої доби в ООС зафіксували 11 порушень "тиші" і три перетини лінії розмежування ворожими безпілотниками.