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Сьогодні на Донбасі окупанти п’ять разів порушували режим "тиші"
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11 липня 2021, 17:57 51

Сьогодні на Донбасі окупанти п’ять разів порушували режим "тиші"

11 липня 2021, 17:57 51
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Фото з відкритих джерел
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Протягом поточної доби, 11 липня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

В районі населеного пункту Піски ворог двічі обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані 2 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм, - повідомляють у штабі.

У штабі додають, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 1 гектар території та передали на знищення 57 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, минулої доби в ООС зафіксували 11 порушень "тиші" і три перетини лінії розмежування ворожими безпілотниками.

Донбас ООС РФ бойовики обстріли окупанти БПЛА

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