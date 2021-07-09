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09 июля 2021, 16:09 14

У Меркель рассказали, о чем канцлер будет разговаривать с Зеленским

09 июля 2021, 16:09 14
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фото из открытых источников
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Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит ряд вопросов, в частности урегулирование конфликта на Донбассе и реформы.

Как пишет Regionews со ссылкой на сайт правительства Переговоры Германии состоятся 12 июля.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, 12 июля Меркель примет Зеленского в Федеральной канцелярии, где у них на 19:00 (20:00 по Киеву) запланирован совместный ужин.

"Темами встречи станут двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией", - отметил Зайберт.

Напомним, что 22 июня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетит Германию с рабочим визитом 12 июля.

президент Донбасс минские соглашения Россия реформа

 
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