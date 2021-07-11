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Минувшие сутки в ООС: 11 нарушений "тишины" и три пересечения линии разграничения вражескими беспилотниками
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11 июля 2021, 10:17 96

Минувшие сутки в ООС: 11 нарушений "тишины" и три пересечения линии разграничения вражескими беспилотниками

11 июля 2021, 10:17 96
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Фото из открытых источников
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За прошедшие сутки, 10 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи Мироновского оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122-мм.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших защитников из минометов 82-го калибра.

Неподалеку от Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения, - добавляют в штабе.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7 часов утра, 11 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, по состоянию на вчерашний вечер с начала суток в ООС зафиксировали девять нарушений, боевики били из артиллерии.

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