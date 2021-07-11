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11 июля 2021, 14:39 800

В Киеве задержали беглого турка из харьковского суда

11 июля 2021, 14:39 800
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Фото Нацполиции
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Полиция нашла и задержала беглеца из зала Харьковского апелляционного суда гражданина Турции Демирала Низаметтина, которого правоохранительные органы Германии разыскивали по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Беглеца задержали в Киеве по улице Дегтяревской сотрудники Департамента уголовного розыска совместно с управлением уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.

В ближайшее время правонарушитель будет доставлен в Харьков и помещен в следственный изолятор под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев с целью его дальнейшей экстрадиции в Германию.

Как сообщалось, 9 июля в Харькове из зала суда сбежал иностранец: объявлена операция "Сирена". Правоохранители Харькова разыскивали иностранца, который сбежал из зала суда после объявления о мере пресечения в виде содержания под стражей.

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