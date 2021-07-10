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10 июля 2021, 14:42 444

На Киевщине выпивший мужчина напал на сотрудников полиции

10 июля 2021, 14:42 444
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Фото: из открытых источников
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В городе Фастове Киевской области мужчина ударил полицейского и разбил стекло служебного автомобиля 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киевской области.

На Привокзальной площади города Фастов, около 3:00 часов ночи, 34-летний местный житель в нетрезвом состоянии неожиданно бросился на работников полиции, разбил стекло служебного авто и ударил по лицу одного из правоохранителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что событие произошло во время документирования работниками группы реагирования патрульной полиции Фастовщины правонарушения на железной дороге.

Нападавшего задержали, несмотря на его попытку побега. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, в Ровно во время вызова полицейскому вилами прокололи ногу.

полиция авто нападение правоохранители область

 
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