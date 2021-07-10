На Киевщине выпивший мужчина напал на сотрудников полиции
В городе Фастове Киевской области мужчина ударил полицейского и разбил стекло служебного автомобиля
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киевской области.
На Привокзальной площади города Фастов, около 3:00 часов ночи, 34-летний местный житель в нетрезвом состоянии неожиданно бросился на работников полиции, разбил стекло служебного авто и ударил по лицу одного из правоохранителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что событие произошло во время документирования работниками группы реагирования патрульной полиции Фастовщины правонарушения на железной дороге.
Нападавшего задержали, несмотря на его попытку побега. По данному факту открыто уголовное производство.
Напомним, в Ровно во время вызова полицейскому вилами прокололи ногу.